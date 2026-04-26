San Diego vs Arizona se enfrentan este domingo 26 de abril en la México City Series 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú. ESPN y Disney+ transmiten a las 14 horas el partido de Grandes Ligas.
- Evento: México Series City 2026
- Partido: San Diego vs Arizona
- Fecha: 26 de abril de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Alfredo Harp Helú
- Transmisión: MLB, ESPN y Disney+
San Diego vs Arizona: Día para ver el Juego 2 de la México City Series 2026
La México City Series 2026, San Diego vs Arizona, finaliza el domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX.
San Diego vs Arizona: Hora para ver el Juego 2 de la México City Series 2026
San Diego vs Arizona se enfrentan a las 14 horas, tiempo del centro de México, en el segundo partido de la México City Series 2026.
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San Diego vs Arizona: Canal para ver el Juego 2 de la México City Series 2026
MLB, ESPN y Disney transmitirán el partido San Diego vs Arizona en la México City Series 2026.
- Evento: México Series City 2026
- Partido: San Diego vs Arizona
- Fecha: 26 de abril de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Alfredo Harp Helú
- Transmisión: MLB, ESPN y Disney+
¿Cómo quedó el Juego 1 de la México Series 2026?
San Diego vs Arizona se midieron este sábado 24 de abril en el Juego 1 de la México Series 2026, en el Estadio Alfredo Harp Helú.
San Diego Padres venció 6-4 a los Arizona Diamondbacks en el Estadio Harp Helú.
- Marcador: San Diego 6-4 Arizona