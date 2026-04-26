Comenzó la actividad de la México City Series 2026 y lo hizo con una remontada de los San Diego Padres 6-4 ante los Arizona Diamondbacks en el Estadio Harp Helú.

Marcador: San Diego 6-4 Arizona

Así la remontada de San Diego sobre Arizona en la México City Series 2026

Los Arizona Diamondbacks se pusieron arriba en la pizarra 4-0 en la segunda entrada, con cuadrangular del mexicano Alex Thomas incluido.

La remontada de San Diego vino en el séptimo rollo con un rally de 4 entradas, gracias a batazos clave de Gavin Sheets, Freddy Fermín y Ramón Laureano.

Ya en la novena entrada apareció Ty France, quien conectó un cuadrangular solitario que puso el 6-4 parcial.

Por los Padres vino el cerrador Mason Miller para sacar los tres últimos outs del partido y así consumar la remontada en la casa de lo Diablos Rojos del México.

Padres ganó a Diamondbacks (Fernando Llano / AP)

Padres vs Diamondbacks: Paty Cantú y Rey Mysterio dieron toque mexicano a la México City Series 2026

La México City Series 2026 fue una auténtica fiesta, una que empezó con dos luchadores de la WWE, Rey Mysterio y Rey Fénix, quienes fueron los encargados de presentar las alineaciones de Diamondbacks y Padres, respectivamente.

En cuanto al himno nacional mexicano, la encargada de cantarlo fue la cantautora Paty Cantú.

Para el juego del domingo la responsable de cantar el himno nacional será la cantante Melissa Robles, mientras que el jugador del Club América, Israel Reyes, lanzará la primera bola.

Padres vs Diamondbacks: Se vuelven a enfrentar en el cierre de la México City Series 2026

Los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks se enfrentan de nuevo en el estadio Harp Helú este domingo 26 de abril para cerrar con broche de oro la a MLB México City Series 2026.

El partido está programado para comenzar en punto de las 14:07 horas y se podrá seguir a través de ESPN y Disney+