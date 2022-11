Aleksander Pisarev, luchador de artes marciales mixtas, murió este fin de semana a los 33 años, debido a una circunstancia sumamente extraña que aún no es esclarecida.

El peleador ruso, según la agencia TASS, murió tras comer una sandía envenenada y fue encontrado en su domicilio de Moscú mientras dormía.

“Pisarev murió mientras dormía. No tenía ningún problema de salud crónico. Según los informes preliminares, la muerte se produjo por una intoxicación alimentaria”, informó la agencia de noticias rusa TASS.

Aunque su muerte podría relacionarse con el consumo de alguna droga, increíblemente se ha manejado la versión que fue debido a una sandía envenenada o contaminada, ya que su esposa se encuentra especializada por causas similares.

“Los investigadores, con la participación de un especialista forense, están realizando una inspección adicional de la escena, confiscando elementos relevantes para la investigació”, agregaron desde el Comité de Investigación de la Región de Moscú sobre la investigación en curso.

El padre de Alexander Pisarev fue quien lo encontró

Igor Vladimirovich, padre de Alexander, quien se encontraba con ellos, fue quien encontró a la pareja en malas condiciones.

“Regresé de un paseo con el perro alrededor de las cuatro en punto y llamé a mi hijo a cenar. No hubo respuesta, solo silencio. Entré en la habitación, pensé que Alexander y su esposa dormían. Me acerqué y resultó que mi hijo ya no respiraba”, explicó su padre.

“Su esposa también fue llevada en una ambulancia. Todos comemos la misma comida, vivimos juntos”, agregó el padre, quien también aseguró que su hijo no padecía enfermedades crónicas.

Aleksander Pisarev, finalista en el Campeonato Europeo de MMA

Aleksander Pisarev fue un luchador ruso de artes marciales mixtas, campeón de Moscú y finalista del Campeonato Europeo de MMA.

Su última pelea fue en febrero de 2020 en Ekaterimburgo; tenía un récordde tres victorias y dos derrotas.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok