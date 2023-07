En redes se hizo viral un video del peleador de MMA, Miguel Grijalva, quien subió muy lucido al octágono entre marometas y brincos, para retirarse antes de la pelea por una lesión.

El pasado jueves 20 de julio se llevó a cabo el FFC64, donde el peleador ecuatoriano iba a enfrentar al peruano Martín Mollinedo, sin embargo al subir al octágono entre brincos y marometas se lesionó y no pudo pelear.

La MMA es una disciplina muy propensa a lesiones debido a la exigencia física y los golpes que se reciben, donde los luchadores suelen sufrir daños importantes en su cuerpo.

En esta ocasión le tocó a Miguel Grijalva, con la curiosidad de que su lesión no se produjo durante una pelea, sino cuando estaba ingresando al octágono.

Peleador se torció la rodilla antes de su pelea

Todo estaba listo para que se llevara a cabo la pelea FFC64 entre Miguel Grijalva y Martín Mollinedo, sin embargo se vio perjudicada ya que el peleador ecuatoriano se torció la rodilla, lo que le impidió luchar.

Miguel Grijalva ingresó a la arena del Teatro Leguía y empezó a dar saltos y volteretas, cuando pisó mal, y se torció la rodilla, por lo que tuvo que retirarse debido al gran dolor que sentía.

El ecuatoriano se echó al suelo dejando claro que no estaba en condiciones de continuar, por lo que el presidente de la federación dictaminó que la pelea correspondiente al evento quedaría en victoria para Mollinedo.

“Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, me preparé muy fuerte, entrené con anticipación, me dediqué a mi cuerpo para poder ganar esta pelea”, expresó Grijalva.

INSÓLITO 😱



Miguel Grijalva 🇪🇨 había entrado con saltitos y malabares, pero se torció la rodilla y se retiró antes de la gran pelea. pic.twitter.com/FXT0m4fdao — El Gráfico (@elgraficoweb) July 21, 2023

Martín Mollinedo peleará por el cinturón la próxima edición

Jackson Mora, presidente de la FFC reconoció el gran peleador que es Miguel Grijalva y ante la desafortuda lesión que sufrió el ecuatoriano, destacó que su rival, Martín Mollinedo, peleará por el cinturón en la próxima edición.

“Quiero anunciar que Martín Mollinedo va a pelear por el cinturón en la próxima edición porque es lo que corresponde. Ustedes han visto lo que ha pasado ahora”, expresó Jackson Mora, presidente de la FFC.

