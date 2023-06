Ricardo Salinas Pliego y David Faitelson se enfrascaron en una fuerte discusión a través de las redes sociales; el empresario señaló tener pruebas que harían que el periodista perdiera la credibilidad.

Como ya es usual, Ricardo Salinas Pliego y David Faitelson estuvieron envueltos en polémica luego de que el empresario le reclamara a Faitelson y lo tachara de mentiroso tras insinuar que él tenía el control de la Selección Mexicana.

Y es que, de acuerdo con David Faitelson, Alejandro Irarragorri quien es socio de Salinas Pliego fue uno de los que impuso a Diego Cocca en la Selección Mexicana.

“Yo lo único que dije es que usted esta muy de cerca de su socio ++así lo ha llamado usted mismo++ Alejandro Irarragorri y que ese socio suyo sí parece muy comprometido con la decisión de haber nombrado a Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana”, escribió el periodista.

David, creo que estás confundido, yo no tengo porque aclararte nada. Eso si, te recomiendo que no me levantes falsos, dentro de todo, deberías aceptar que yo nunca he dicho algo de ti que sea una suposición mía… y tu te estás poniendo en un lugar en el que no quieres estar con… https://t.co/bJRP6fn7sY pic.twitter.com/9jgjdAoLgM — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 21, 2023

Ricardo Salinas Pliego le responde a David Faitelson

Después de eso, Ricardo Salinas Pliego le respondió a David Faitelson que él no era el único dueño del futbol mexicano y por lo tanto no era su responsabilidad el ml desempeño de la Selección Mexicana.

“Por eso, entonces tú aseguras que yo tenía el control de la selección y que me lo quitaron... Yo no soy el único dueño pero soy al que más mencionas con tus afirmaciones falsas….”, aseguró.

Por otro lado, Salinas Pliego mencionó que él si tenía pruebas sólidas que harían perder la credibilidad del periodista.

“Ahora déjame decirte que yo si tengo pruebas sólidas de que mucho de lo que declaras son mentiras, no se te olvide que con mentiras y falsedades NO SE VALE, tienes todo el derecho de decir lo que estás seguro que es, pero no lo que tú piensas que es”, sentenció.

Por eso… entonces tú aseguras que yo tenía el control de la selección y que me lo quitaron, entonces ya no vas a estar jodiendø con eso, yo te propuse (en un tweet pasado) que me dieras la fórmula mágica y no contestaste nada, entonces…



Yo no soy el único dueño pero soy al que… https://t.co/NCOW2zzHrG — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 21, 2023

David Faitelson justifica sus afirmaciones

Finalmente, David Faitelson mencionó que él solo dio su punto de vista periodístico y lamentaba que el empresario se lo haya tomado a mal.

“Yo he dado un punto de vista periodístico. Si no le pareció o no le gustó, ese es muy su problema. Me hago responsable de lo que yo digo y con todo respeto, vaya y amenace a quien usted le paga. A mí no. Yo no tengo nada que ocultar”, escribió.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok