Chicharito terminó su relación laboral con Chivas tras el final del Apertura 2025 de la Liga MX y ya surgieron rumores de que su próximo destino será en ESPN, incluso ya se revelaron más detalles de cómo se daría su incorporación al líder mundial en deportes.

Chicharito salió por la puerta de atrás con Chivas, equipo que lo vio nacer y al que volvió generando cierta expectativa, misma que no se cumplió debido a que pasó más tiempo lesionado que disponible para el entrenador.

El delantero mexicano no se ha retirado de las canchas, pues en este mercado de fichajes tratará de encontrar equipo en las próximas semanas, pero de no suceder, podría comenzar una etapa como analista durante el Mundial 2026 con una de las cadenas televisivas más importantes del país.

Revelan detalles cómo se pactó la llegada de Chicharito a ESPN

Los reportes sobre la llegada de Chicharito a ESPN fueron revelados por el hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo Fernández, quien señaló que Javier Hernández se uniría a la cadena deportiva en caso de no firmar un contrato con algún club.

Además, de acuerdo con el periodista Carlos Ponce de León, la llegada de Chicharito a ESPN se negoció gracias a que el exjugador de Chivas mantiene una relación cercana con Sergio Dipp, quien habría sido clave para convencerlo de aceptar la propuesta de la televisora.

En caso de concretarse y que Javier Hernández no encuentre equipo de futbol para el próximo mes de enero se uniría a las diferentes mesas de debate y espacios de análisis, sumándose a la lista de exfutbolistas que han encontrado en los medios de comunicación una nueva plataforma para seguir ligados al deporte.

ESTO EXPLICA TODO



Durante la emisión de #Infiltrados, revelamos cómo fue que Sergio Dipp fue clave para que ESPN se acerca al Chicharito. ¿Cuándo se hará oficial?



🎙️ @Carlos_Ponz @mluiscastillo pic.twitter.com/zJJvgzLLBd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 20, 2025

Sin embargo, si Chicharito encuentra algún equipo que lo quiera fichar para el próximo torneo, el ex del Real Madrid se uniría a ESPN poco antes de iniciar el Mundial 2026, una vez que acaben todas las temporadas de futbol.

Giro importante en la carrera de Chicharito

La decisión marcaría un giro importante en la carrera de Chicharito, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana y vivió una carrera de más de una década en Europa y Estados Unidos.

Ahora, con el futuro en sus manos, el delantero mexicano podría abrir una nueva etapa como voz autorizada dentro de la televisión deportiva.