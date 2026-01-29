República Dominicana vs México Rojo: A qué hora y dónde ver la Serie del Caribe 2026

República Dominicana vs México Rojo continúan la actividad de la Serie del Caribe 2026, el domingo 1 de febrero. El partido inicia a las 19:30 horas, tiempo de CDMX y será transmitido en TVC Deportes, ESPN y Disney+.

Partido: República Dominicana vs México Rojo

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Fase: Juego 2

Torneo: Serie del Caribe 2026

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano

Transmisión: TVC Deportes, ESPN y Disney+

¿Cómo llegó México Rojo a la Serie del Caribe 2026?

México Rojo se clasificó a la Serie del Caribe 2026 tras ganar la Final de la Liga Mexicana del Pacífico, torneo en el que jugó como Charros de Jalisco.

El título conseguido por la novena que dirige Benjamín Gil representó el bicampeonato en la LMP.

Cinco equipos jugarán la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara a partir del domingo 1 de febrero de 2026. Entre ellos México Rojo y República Dominicana.

México Rojo

México Verde

Puerto Rico

República Dominicana

Panamá

En la primera ronda de la Serie del Caribe 2026, todos los equipos se enfrentarán entre sí y los mejores cuatro avanzarán a la etapa de semifinales.

El mejor equipo en la primera ronda se enfrentará al cuarto clasificado; mientras que el segundo y tercer lugar chocarán por el segundo boleto a la Gran Final.