El luchador mexicano, Niño Hamburguesa, fue protagonista de uno de los problemas más recientes de la lucha libre debido a que agredió físicamente a un aficionado que acudió a un evento de Triple A.

Dicha situación con el Niño Hamburguesa podría haber afectado profesionalmente, pues se reporta que Triple A ya analiza si despedir o no al luchador mexicano.

¿Qué pasó entre Niño Hamburguesa y el aficionado?

Niño Hamburguesa fue parte de un evento de Triple A, pero todo el protagonismo se fue a un momento complicado que involucró a un fan de la lucha libre.

Dicho incidente se dió en la primera fila del cuadrilátero cuando un aficionado, quien portaba la playera del América y una máscara de luchador le “mentó la madre”, causando la reacción del Niño Hamburguesa.

La respuesta del luchador mexicano no fue únicamente con palabras, pues el peleador de Triple A recurrió a atacar con repetidos codazos a la cabeza del aficionado.

Versiones de otros aficionados señalan que el luchador mexicano fue provocado por el fan antes de la agresión.

¡TERMINÓ LA RELACIÓN: NIÑO HAMBURGUESA FUERA DE TRIPLE A! 👊🚨💻



​La AAA despidió oficialmente a Niño Hamburguesa tras agredir a un fan en una función independiente 🫨



La empresa no perdonó la falta de conducta profesional exigida a sus talentos 🚫📉pic.twitter.com/QLxGZ05HTb — Quinto Partido (@quintopartidoof) March 10, 2026

¿Niño Hamburguesa va a ser despedido?

De acuerdo con el portal especializado Bodyslam.net, Niño Hamburguesa habría participado recientemente en una reunión virtual con directivos tanto de Triple A como de WWE, ésta última empresa estadounidense que compró a la mexicana.

En esa conversación, realizada por videollamada, se le habría informado a Niño Hamburguesa la decisión de liberarlo de su contrato.

Hasta el momento, ni Triple A ni WWE han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido con el luchador mexicano.