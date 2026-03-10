El luchador mexicano, Niño Hamburguesa, fue protagonista de uno de los problemas más recientes de la lucha libre debido a que agredió físicamente a un aficionado que acudió a un evento de Triple A.
Dicha situación con el Niño Hamburguesa podría haber afectado profesionalmente, pues se reporta que Triple A ya analiza si despedir o no al luchador mexicano.
¿Qué pasó entre Niño Hamburguesa y el aficionado?
Niño Hamburguesa fue parte de un evento de Triple A, pero todo el protagonismo se fue a un momento complicado que involucró a un fan de la lucha libre.
Dicho incidente se dió en la primera fila del cuadrilátero cuando un aficionado, quien portaba la playera del América y una máscara de luchador le “mentó la madre”, causando la reacción del Niño Hamburguesa.
La respuesta del luchador mexicano no fue únicamente con palabras, pues el peleador de Triple A recurrió a atacar con repetidos codazos a la cabeza del aficionado.
Versiones de otros aficionados señalan que el luchador mexicano fue provocado por el fan antes de la agresión.
¿Niño Hamburguesa va a ser despedido?
De acuerdo con el portal especializado Bodyslam.net, Niño Hamburguesa habría participado recientemente en una reunión virtual con directivos tanto de Triple A como de WWE, ésta última empresa estadounidense que compró a la mexicana.
En esa conversación, realizada por videollamada, se le habría informado a Niño Hamburguesa la decisión de liberarlo de su contrato.
Hasta el momento, ni Triple A ni WWE han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido con el luchador mexicano.