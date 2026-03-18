Cruz Azul aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tras vencer a Rayados, por lo que el equipo de la Liga MX enfrentará al LAFC de la MLS.

Con ello, el futbolista del LAFC y estrella de la Selección de Corea del Sur, Son Heung-Min, jugará contra Cruz Azul en los cuartos de final de la Concachampions 2026.

¿Por qué Son Heung-Min es querido en México?

El duelo entre Cruz Azul y el LAFC en los cuartos de final de la Concachampions 2026 adquiere un toque especial por la historia reciente de Son Heung-Min con México.

Fue un 27 de junio de 2018 cuando Son Heung-Min se convirtió en una figura querida por la afición mexicana tras su actuación con Corea del Sur, que permitió la clasificación de la Selección Mexicana a octavos de final en el Mundial de Rusia 2018.

Por lo que desde ese entonces, muchos ya lo consideran como un “hermano mexicano” y ahora que enfrentará a los celestes adquiere un toque especial para el duelo de Concachampions 2026.

Son Heung-Min jugará en México ante Cruz Azul en cuartos de Concachampions 2026. (captura)

¿Cuándo jugará Son Heung-Min contra Cruz Azul?

El enfrentamiento entre el LAFC de Son Heung-Min y Cruz Azul de la Concachampions 2026 aún no tiene fechas y horarios confirmados por la Concacaf.

Sin embargo, se prevé que el juego de ida entre LAFC y Cruz Azul se dispute en el BMO Stadium entre el 7 y 9 de abril, mientras que la vuelta se jugaría en el Estadio Cuauhtémoc entre el 14 y el 16 de abril.