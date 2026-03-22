El partido entre Rayados y Chivas tuvo de todo en el Estadio BBVA, aunque el resultado fue lo de menos, ya que se presentaron riñas entre los aficionados que asistieron al encuentro.

Rayados vs Chivas terminó con un marcador de 2-3 a favor del Rebaño Sagrado, algo que no le gustó a los aficionados, quienes comenzaron a agredir a otros fans por la derrota de los regiomontanos.

Autoridades reportaron menores detenidos tras el Rayados vs Chivas

La Policía municipal de Monterrey informó que hubo cinco detenidos por la riñas que se presentaron al término del partido Rayados vs Chivas.

Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad y dos adultos, todos ellos involucrados en las riñas ocasionadas por el mal resultado del partido entre Rayados y Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Como resultado de los hechos, se detuvo a tres menores de edad y dos mayores, quienes quedaron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia en espectáculos deportivos”, informaron las autoridades.

Reportan 14 detenidos tras riñas en el Estadio BBVA durante el Rayados ante Chivas. (Especial)

De igual manera, se reportó que hubo nueve personas más detenidas tras el encuentro de futbol, pero por faltas administrativas.

Aficionado golpea a su hijo y a reportero en el Rayados vs Chivas

Otro caso de violencia se registró en el partido Rayados vs Chivas, pues al término del juego un aficionado golpeó a su hijo presuntamente por aventar cerveza a los demás aficionados.

El fan se percató de que un reportero lo estaba grabando, por lo que lo insultó e intentó tirarle el celular, aunque la situación no pasó a mayores y junto a su hijo salió del Estadio BBVA.