En medio de semanas de muchas especulaciones, Checo Pérez hizo una aparición ante el público mexicano y habló sobre un posible regreso a la Fórmula 1.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó a Checo Pérez sin un asiento dentro de la máxima categoría, pero el piloto mexicano ya habló sobre un regreso.

Su talento y experiencia son características clave que harían que alguna escudería vaya por el mexicano para la próxima temporada del Gran Circo.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su regreso a la Fórmula 1?

Durante su participación en el Festival de las Ideas 2025 en Puebla, Checo Pérez abordó su situación actual y el posible regreso a la Fórmula 1 con sinceridad.

“Hoy en día estoy desempleado, pero no sé qué pasará en el futuro. No sé qué pasará. Soy consciente. No he cerrado mi carrera como me gustaría, ni como merece mi país”, explicó el piloto mexicano.

“Creo que las cosas se van a empezar a mover en los próximos meses y debemos tomar una decisión. Después de toda la carrera que he tenido no puedo volver con un proyecto que no esté seguro. Debe ser algo que me convenza al 100% y de ser así no cabe duda de que volveré”, añadió.

“No nos dio tiempo de despedirnos, ni nada. Lo pensé, pero al final fue lo mejor que pudo pasar para ambas partes, para el equipo, en lo personal”, reveló Pérez, sobre su salida de Red Bull a finales de 2024.

¿Cuáles son las escuderías que podrían contratar a Checo Pérez?

Mientras Checo Pérez sigue sin asiento confirmado en la parrilla de la Fórmula 1, dos equipos empiezan a sonar con más fuerza como posibles destinos.

Cadillac, que prepara su debut en la Fórmula 1 en 2026, sería una opción atractiva para Checo Pérez, sobre todo por el deseo de sumar experiencia desde el primer día.

Por otro lado, Alpine también aparece en el radar. La escudería francesa no ha tenido la regularidad que esperaba en la temporada, y los resultados de Pierre Gasly y el joven Franco Colapinto no han terminado de convencer.

Con más de una década de experiencia y un perfil que todavía tiene peso en la parrilla, Checo Pérez no está descartado y podría convertirse en pieza clave en alguno de estos proyectos si se alinean las condiciones.