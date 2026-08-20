Armando Hormiga González se despidió de Chivas rumbo a Grecia, dejando antes la promesa de regresar al Guadalajara en el futuro.

Hormiga González partió rumbo a Grecia este jueves 20 de agosto para reportar y firmar con el Olympiacos de Grecia.

“Obviamente, es un objetivo que todavía tengo. Sé que, primero Dios, en un futuro me va a ir muy bien en Europa y regresaré a Chivas. Y sé que ahí se nos va a dar el título” Hormiga González, delantero mexicano

Hormiga González agradece todo a Chivas

Hormiga González agradeció a Chivas, el equipo que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional, por todo lo recibido.

El delantero confía que Chivas conseguirá muy pronto el campeonato que han buscado en los últimos años, y al conseguirlo lo celebrará desde donde esté.

“Estoy muy agradecido con toda la gente de Chivas, con todo lo que el club hizo por mí, con mis compañeros y con todos los que están ahí. Estoy muy seguro de que, muy pronto, gracias a Dios, se nos va a dar el campeonato. No tengo más que palabras de agradecimiento para Amaury por todo” Hormiga González, delantero mexicano

Hormiga González sueña con jugar la Champions League

Hormiga González cumplirá su sueño de jugar en Europa al enrolarse con el Olympiacos de Grecia, equipo que pagó entre 12 y 13 millones de dólares.

El delantero mexicano aclaró que su motivación para emigrar no es el dinero, sino el reto de jugar en Europa y su gran ilusión de competir y meter goles en la Champions League.

Se proyecta que el delantero Hormiga González sea presentado oficialmente con el club de la Superliga de Grecia tras realizar los correspondientes exámenes médicos.

Acerca de su nuevo equipo, el futbolista aseguró que lo convenció el proyecto al tratarse de un equipo ganador.