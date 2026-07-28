Vía redes sociales, Seo Hyun Cecilia Lee Kimes le hizo frente a la publicación racista de la Liga Nacional de Guatemala, tras su paso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La taekwondista, de 21 años, que ganó medalla de plata en la competencia donde se coronó con el oro Alejandra Higueros, no solo condenó la acción, se dijo orgullosa por representar a su país natal, México.

“Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más por que es la página de una Liga nacional deportiva. Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina” Seo Hyun Cecilia Lee Kimes

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes responde a la polémica con la Liga Nacional de Guatemala

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes señaló que asumir la procedencia de alguien basándose en sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida.

Mucho menos en una página deportiva con gran visibilidad, como lo es la Liga Nacional de Guatemala.

”La nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos y representamos”. Seo Hyun Cecilia Lee Kimes

Finalmente, pidió más criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos.

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes responde a polémica que generó la Liga Nacional de Guatemala (@leececy / Instagram)

Liga Nacional de Guatemala se disculpa por Seo Hyun Cecilia Lee Kimes

La Liga Nacional de Guatemala, quien en días atrás aseguró que México llevó a una coreana para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en taekwondo femenino, emitió una disculpa pública.

No obstante, antes de hacerlo, culpó a la población mexicana de malinterpretar el texto.

“Consideramos que muchas personas y medios sacaron el mensaje de su contexto real” Liga Nacional de Guatemala

Aseguran que la publicación no tiene fines de racismo o discriminación, ya que su intención es expresar admiración hacia las personas surcoreanas por su condición de potencia mundial en la disciplina de taekwondo.

“Para nadie es un secreto que los países asiáticos poseen una trayectoria y un talento indiscutible en las artes marciales” Liga Nacional de Guatemala

Y dándose cuenta que sus palabras no justifican sus palabras, reconocen que el error fue no investigar a profundidad los antecedentes de Cecilia.

“Si en algún momento nuestras palabras hicieron sentir incómoda a Cecilia o hirieron sus sentimientos, volvemos a pedirle una disculpa de corazón. Nos queda completamente claro que ella es tan mexicana como el Águila Real”. Liga Nacional de Guatemala