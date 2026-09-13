Real Sociedad vs Atlético de Madrid chocan en la Jornada 5 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Estadio Reale Arena.

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid es victoria 1-2 del equipo visitante en la Jornada 5 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Sociedad 1-2 Atlético de Madrid.

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 5 de LaLiga.

Real Sociedad

Portero: Álex Remiro

Defensores: Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Ćaleta-Car y Sergio Gómez

Mediocampistas: Carlos Soler, Beñat Turrientes, Luka Sučić y Ander Barrenetxea

Delanteros: Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marc Pubill, Cuti Romero, Dávid Hancko y Marcos Llorente

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Álex Baena

Delanteros: Kang-in Lee y Julián Álvarez

Hora y canal del partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid en la Jornada 5 de La Liga

Real Sociedad vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 12 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid es uno de los cuatro encuentros de este 12 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga.