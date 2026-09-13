Real Sociedad vs Atlético de Madrid chocan en la Jornada 5 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Estadio Reale Arena.
Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga
El pronóstico del partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid es victoria 1-2 del equipo visitante en la Jornada 5 de la LaLiga.
Pronóstico: Real Sociedad 1-2 Atlético de Madrid.
Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 5 de LaLiga.
Real Sociedad
- Portero: Álex Remiro
- Defensores: Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Ćaleta-Car y Sergio Gómez
- Mediocampistas: Carlos Soler, Beñat Turrientes, Luka Sučić y Ander Barrenetxea
- Delanteros: Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensores: Marc Pubill, Cuti Romero, Dávid Hancko y Marcos Llorente
- Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Álex Baena
- Delanteros: Kang-in Lee y Julián Álvarez
Hora y canal del partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid en la Jornada 5 de La Liga
Real Sociedad vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 12 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid es uno de los cuatro encuentros de este 12 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga.
- Partido: Real Sociedad vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 5
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 12 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Anoeta
- Transmisión: SKY Sports