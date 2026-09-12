Real Sociedad vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 12 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid es uno de los cuatro encuentros de este 12 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga.
- Partido: Real Sociedad vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 5
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 12 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Anoeta
- Transmisión: SKY Sports
Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El domingo 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 5 de LaLiga con el partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid.
Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Sociedad vs Atlético de Madrid.
Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid en la Jornada 5 de LaLiga.
- Partido: Real Sociedad vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 5
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 12 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Anoeta
- Transmisión: SKY Sports