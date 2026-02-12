Real Madrid vs Real Sociedad se verán las caras en la Jornada 24 de LaLiga, el sábado 14 de febrero. El pronóstico marca victoria del equipo merengue con marcador de 2-1.

Real Madrid busca apoderarse de la cima de LaLiga en poder del FC Barcelona, que se encuentra solo por un punto arriba del cuadro de Álvaro Arbeloa.

Real Madrid vs Real Sociedad: Pronóstico del partido de LaLiga

Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como la Real Sociedad, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 2-1 en el Estadio de Anoeta.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Real Sociedad

Real Madrid vs Real Sociedad: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita de la Real Sociedad a la cancha del Real Madrid en la Jornada 24 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras

Mediocampistas: Güler, Tchouaméni, Brahim

Delanteros: Rodrygo, Mbappé y Mastantuono

Real Sociedad

Portero: Remiro

Defensas: Zubeldia, Jon Martín, Aramburu y Sergio Gómez

Mediocampistas: Turrientes y Gorrotxategi

Delanteros: Carlos Soler y Oyarzabal

Real Madrid en Champions League (Armando Franca / AP)

Real Madrid vs Real Sociedad: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 24 de LaLiga

La Jornada 24 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Real Sociedad. El partido inicia a las 14 horas por SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Real Sociedad

Fecha: Sábado 14 de febrero

Fase: Jornada 24

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y la Real Sociedad a la Jornada 24 de LaLiga?

Real Madrid apretó la pelea por el título de LaLiga, y está a un punto del líder FC Barcelona, que suma 58 unidades.

Su rival en turno, la Real Sociedad tiene 31 puntos y batalla para acercarse a los puestos europeos.