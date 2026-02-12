Real Madrid vs Real Sociedad se verán las caras en la Jornada 24 de LaLiga, el sábado 14 de febrero. El pronóstico marca victoria del equipo merengue con marcador de 2-1.
Real Madrid busca apoderarse de la cima de LaLiga en poder del FC Barcelona, que se encuentra solo por un punto arriba del cuadro de Álvaro Arbeloa.
Real Madrid vs Real Sociedad: Pronóstico del partido de LaLiga
Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como la Real Sociedad, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 2-1 en el Estadio de Anoeta.
- Pronóstico: Real Madrid 2-1 Real Sociedad
Real Madrid vs Real Sociedad: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones de la visita de la Real Sociedad a la cancha del Real Madrid en la Jornada 24 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras
- Mediocampistas: Güler, Tchouaméni, Brahim
- Delanteros: Rodrygo, Mbappé y Mastantuono
Real Sociedad
- Portero: Remiro
- Defensas: Zubeldia, Jon Martín, Aramburu y Sergio Gómez
- Mediocampistas: Turrientes y Gorrotxategi
- Delanteros: Carlos Soler y Oyarzabal
Real Madrid vs Real Sociedad: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 24 de LaLiga
La Jornada 24 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Real Sociedad. El partido inicia a las 14 horas por SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Real Sociedad
- Fecha: Sábado 14 de febrero
- Fase: Jornada 24
- Torneo: LaLiga
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y la Real Sociedad a la Jornada 24 de LaLiga?
Real Madrid apretó la pelea por el título de LaLiga, y está a un punto del líder FC Barcelona, que suma 58 unidades.
Su rival en turno, la Real Sociedad tiene 31 puntos y batalla para acercarse a los puestos europeos.