La Jornada 24 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Real Sociedad. El partido inicia a las 14 horas por SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Real Sociedad

Fecha: Sábado 14 de febrero

Fase: Jornada 24

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Real Sociedad: Día para ver el partido de la Jornada 24 de LaLiga

La visita de Real Sociedad al Real Madrid será el sábado 14 de febrero, como parte de la Jornada 24 de LaLiga..

Real Madrid vs Real Sociedad: Hora para ver el partido de la Jornada 24 de LaLiga

A las 14 horas, tiempo del centro de México, juegan Real Madrid vs Real Sociedad.

Real Madrid vs Real Sociedad: Canal para ver el partido de la Jornada 24 de LaLiga

SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Real Sociedad.

Real Madrid vs Real Sociedada, Jornada 24 de LaLiga (@realmadrid)

