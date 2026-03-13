Real Madrid vs Elche juegan el sábado 14 de marzo en la Jornada 28 de LaLiga. Pronóstico 4-0 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Madrid vs Elche: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Elche es victoria para los merengues por marcador 4-0 en la Jornada 28 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 4-0 Elche

Real Madrid vs Elche: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 28 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Elche, que se jugará en la Jornada 28 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Huijsen

Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Pitarch

Delantero: Vinícius Jr.

Elche

Portero: Dituro

Defensas: Pétrot, Affengruber, Chust, Sangaré

Mediocampistas: Aguado, Febas, Mir, Valera

Delanteros: Diangana y Rodríguez.

Real Madrid vs Elche: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 28 de LaLiga

La Jornada 28 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Elche este sábado 14 de marzo a partir de las 14 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Elche

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Fase: Jornada 28

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Elche: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llegan Real Madrid vs Elche a la Jornada 28 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 28 de LaLiga ante Elche con la moral en alto, después de golear al Manchester City en la Champions League 2026.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán el triunfo en casa para acercarse al líder FC Barcelona en LaLiga.

Cuatro puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, que con 67 puntos comanda la competencia española,

Elche, por su parte, marcha en el lugar 17 del torneo y su objetivo es alejarse de la zona de descenso en LaLiga.