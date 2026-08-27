FC Barcelona vs Athletic Club cumplieron este jueves 27 de agosto con el partido pendiente de la Jornada 1 de LaLiga, que terminó a favor del equipo culé.

Con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga, el FC Barcelona recibió al Athletic Club, y tras un partido cerrado, sumó su segunda victoria con marcador de 2-0.

Marcador final: FC Barcelona 2-0 Athletic Club

FC Barcelona ganó con claridad en su cancha (@fcbarcelona_br)

FC Barcelona vs Athletic Club: Así se definió el partido de la Jornada 1 de LaLiga

El partido de la Jornada 1 de LaLiga FC Barcelona vs Athletic Club fue intenso durante el primer tiempo, en el que el equipo local logró tomar la ventaja en el marcador con gol del brasileño Rapinha.

Ya cerca del final, Fermín López selló el triunfo del FC Barcelona.

Así llegaron los goles que definieron el partido FC Barcelona vs Athletic Club:

Minuto 37: Gol de Raphina. El brasileño entró a velocidad al área, se quitó al portero y mandó el balón al fondo de las redes para el FC Barcelona 1- 0 Athletic Club

Minuto 82: Gol de Fermín López. Un erro defensivo le dejó el balón al culé para hacer el FC Barcelona 2-0 Athletic Club

Rapinha abrió el marcador a favor del FC Barcelona en la Jornada 1 de LaLiga (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Barcelona y Athletic Club?

El FC Barcelona volverá a jugar en LaLiga el lunes 31 de agosto recibiendo al Rayo Vallecano en partido de la Jornada 3.

Athletic Club, por su parte, visita en la Jornada 3 el sábado 29 de agosto al Celta de Vigo.