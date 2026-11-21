El Real Madrid se llevó una valiosa victoria ante Celta de Vigo en LaLiga tras imponerse 2-1 en un duelo que fue determinante para seguir en la pelea por el liderato.

Marcador final: Real Madrid 2-1 Celta de Vigo.

Pablo Durán abrió el marcador al minuto 6, FJude Bellingham lo empató al 66 y Carlos Espí le dio la vuelta al minuto 85, para darle tres puntos clave al conjunto merengue.

Con la victoria, el Real Madrid se mantuvo como segundo de la clasificación, por lo que empató en puntos al FC Barcelona, quien jugará este domingo 22 de noviembre.

Real Madrid vs Celta de Vigo: así se definió el partido de la Jornada 13 de LaLiga

Real Madrid vs Celta de Vigo se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Real Madrid con la necesidad de subir posiciones en LaLiga, mientras Celta de Vigo en busca de salir de los últimos lugares de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Real Madrid vs Celta de Vigo:

Minuto 6: Gol de Pablo Durán (Celta de Vigo)

Minuto 66: Gol de Jude Bellingham (Real Madrid)

Minuto 85: Gol de Carlos Espí (Real Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Celta de Vigo en LaLiga?

Real Madrid y Celta de Vigo volverán a la actividad en la Jornada 14 de LaLiga.

Real Madrid recibe al Alavés el sábado 28 de noviembre, mientras que Celta de Vigo enfrenta al Villaarreal el domingo 29 de noviembre.