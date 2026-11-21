Getafe vs Atlético de Madrid continúan con la actividad sabatina de la Jornada 13 de LaLiga: 22 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Getafe vs Atlético de Madrid es uno de los cuatro encuentros de este 22 de noviembre como parte de la Jornada 14 de LaLiga.

Partido: Getafe vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 13

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Coliseum

Transmisión: SKY Sports

Getafe vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 22 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 13 de LaLiga con el partido Getafe vs Atlético de Madrid.

Getafe vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Getafe vs Atlético de Madrid, de la Jornada 13 de LaLiga.

Getafe vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Getafe vs Atlético de Madrid en la Jornada 13 de LaLiga.