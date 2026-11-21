FC Barcelona vs Villarreal continúan con la actividad sabatina de la Jornada 13 de LaLiga: 22 de noviembre, 7:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido FC Barcelona vs Villarreal es uno de los cuatro encuentros de este 22 de noviembre como parte de la Jornada 13 de LaLiga.

Partido: FC Barcelona vs Villarreal

Fase: Jornada 13

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Villarreal: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 22 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 13 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Villarreal.

FC Barcelona vs Villarreal: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 7:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan FC Barcelona vs Villarreal, de la Jornada 13 de LaLiga.

FC Barcelona vs Villarreal: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Villarreal en la Jornada 13 de LaLiga.