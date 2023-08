En pleno mercado de fichajes, y ante la lesión del portero Thibaut Courtois, mexicanos quieren que el Real Madrid contrate al mexicano Guillermo Ochoa.

A partir de una publicación en las redes sociales, un usuario de Twitter lanzó la sorpresiva petición para que Guillermo Ochoa se vista de blanco, aprovechando la baja del portero titular del Real Madrid.

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois se rompió los ligamentos de la rodilla y estará fuera de circulación por varios meses, lo que abre la puerta para que otro guardameta llegue al equipo español, y varios fans mexicanos quieren ahí a Guillermo Ochoa.

Uno de los que lanzó la propuesta fue el comentarista de ESPN, Ricardo Puig, quien escribió en Twitter. “No es ninguna locura decir que Guillermo Ochoa podría, y debería, ofrecerse al Real Madrid ante la lesión de Courtois. Una opción accesible y de garantías para los próximos 6 meses”.

Tuit del comentarista Ricardo Puig (Captura)

Piden que el Real Madrid pague la cláusula para comprar a Guillermo Ochoa

“Recién renovó con Salernitana, pero no veo mayor complicación para que Florentino Pérez pague su cláusula. Hazlo posible Real Madrid”, fue otra publicación que provocó varias reacciones acerca del futuro de Guillermo Ochoa.

“Ya q se arme la machaca”, respondió otro tuitero emocionado por la posibilidad de ver a su ídolo Guillermo Ochoa en la portería del Real Madrid.

Un seguidor más, se aventuró más en su comentario, sobre una posible relación entre el Real Madrid y Guillermo Ochoa. “Que de hecho sería lógico. Necesitan un portero que esté solo un año, que cumpla y que no haga una verdadera competencia hasta el regreso del titular”.

¿Guillermo Ochoa al Real Madrid? (Captura)

Revientan propuesta que quiere a Guillermo Ochoa en el Real Madrid

Tampoco faltaron los que se lanzaron en contra de la propuesta de ver a Guillermo Ochoa como portero del Real Madrid. “Creo que mejor ponen a Courtois en una sola rodilla”, ironizó otro usuario de Twitter.

Y no fue el único que cuestionó la hipotética contratación de Guillermo Ochoa con el Real Madrid. “Ya empezaron los porristas, amigos y patrocinadores de Ochoa, pero se necesita un portero completo y no uno que no sepa salir”, advirtieron.

Uno más descartó que Guillermo Ochoa deje al Salernitana para ir al Real Madrid, aunque no negó la gran trayectoria del portero mexicano. “Claramente no pasará, pero sí sucede el debate del mejor portero mexicano en la historia, estaría completamente cerrado”.

La polémica propuesta provocó también reacciones internacionales, y desde Argentina, un fan se burló. “A los argentinos nos dicen agrandados pero los mexicanos son raros. Dicen cualquier barbaridad. Ni de chiste podés tirar esto”.

Para reventar por completo la opción lanzada en Twiiter, otro tuitero remató. “El fanatismo nunca es bueno porque te ciega, necesitan un portero top, no uno que no sale”.

La realidad es que Guillermo Ochoa continuará en el Salernitana, equipo en el que es ídolo y hasta club de fans ya presume.

