México vs Haití se miden por el pase al Mundial Femenil 2027, con pronóstico a favor del Tricolor. Conoce las posibles alineaciones.
México está a una victoria de clasificar al Mundial de Brasil 2027, en caso de no conseguir la victoria sobre Haití, tendría que jugar un play-in.
México vs Haití: Pronóstico del partido por el pase al Mundial Femenil
México 3-1 Haití es el pronóstico del partido por el pase al Mundial 2026 en el Campeonato Concacaf W 2026.
Pronóstico: México 3-1 Haití
México vs Haití: Posibles alineaciones del partido por el pase al Mundial Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Haití el sábado 28 de noviembre.
México
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Kimberly Rodríguez, Rebeca Bernal y Nicolette Hernández
- Mediocampistas: Karla Nieto, Alexia Delgado y Maricarmen Reyes
- Delanteras: Scarlett Camberos, Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral
Haití
- Portera: Naila Louissaint
- Defensas: Jennyfer Limage, Claire Constant, Kethna Louis y Batcheba Louis
- Mediocampistas: Sherly Jeudy, Anyssa Ibrahim, Roseline Éloissaint y Melchie Dumornay
- Delanteras: Nérilia Mondésir y Brittany Raphino
México vs Haití: A qué hora y dónde ver el partido por el pase al Mundial 2026
México vs Haití se juegan el pase al Mundial Femenil el 28 de noviembre en punto de las 15.30 horas. Transmite ESPN y Disney.
- Partido: México vs Haití
- Fase: Partido de cuartos de final
- Fecha: Sábado 28 de noviembre del 2026
- Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Texas Health Mansfield Stadium
- Transmisión: ESPN y Disney+