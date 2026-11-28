El Atlético de Madrid venció 3-2 al Elche en calidad de visitante, para afianzarse en el segundo lugar de LaLiga tras 14 jornadas.

Marcador final: Elche 2-3 Atlético de Madrid.

Con la victoria, el Atlético de Madrid llegó a 32 puntos, dos menos que el líder FC Barcelona, aunque el equipo culé tiene pendiente su partido de esta jornada.

Elche vs Atlético de Madrid: así se definió el partido de la Jornada 14 de LaLiga

Elche vs Atlético de Madrid se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Elche con la necesidad de salir de los últimos lugares, mientras Atlético de Madrid en busca de mantenerse cerca de la cima de la temporada 2026-2027 de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Elche vs Atlético de Madrid:

Minuto 5: Gol de Alejandro Grimaldo (Elche 0-1 Atlético de Madrid)

Minuto 7: Gol de Lee Kang-in (Elche 0-2 Atlético de Madrid)

Minuto 27: Gol de Martim Nieto (Elche 1-2 Atlético de Madrid)

Minuto 41: Gol de Julián Álvarez (Elche 1-3 Atlético de Madrid)

Minuto 48: Gol de Buba Sangaré (Elche 2-3 Atlético de Madrid)

Alejandro Grimaldo abrió el marcador a favor del Atlético de Madrid (@Atleti)

¿Cuándo vuelven a jugar Elche y Atlético de Madrid en LaLiga?

Elche y Atlético de Madrid volverán a la actividad en la Jornada 15 de LaLiga, que inicia el viernes 4 de diciembre.

Elche visita al Osasuna el domingo 6 de diciembre, mientras que Atlético de Madrid recibe el mismo día al Real Betis.