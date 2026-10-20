Real Betis vs Feyenoord chocan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Real Betis vs Feyenoord
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Cartuja
- Transmisión: FOX One
Real Betis vs Feyenoord: Fecha y hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Real Betis vs Feyenoord.
Real Betis vs Feyenoord: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Real Betis vs Feyenoord podrá verse a través de FOX One.
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- Partido: Real Betis vs Feyenoord
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Cartuja
- Transmisión: FOX One
Así van Real Betis y Feyenoord tras la Jornada 2 de la Champions League
El Real Betis venció 3-2 al Porto en la Jornada 2 de la Champions League, dejando al equipo portugués sin puntos en el torneo.
Por su parte, Feyenoord también ganó en la pasada jornada derrotando al Como, llegando a tres unidades en la competencia.