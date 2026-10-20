Real Betis vs Feyenoord chocan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por FOX One.

Partido: Real Betis vs Feyenoord

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja

Transmisión: FOX One

El Real Betis ha tenido un buen inicio en la Champions League (Jean-Francois Badias / AP Photo/Jean-Francois Badias)

Real Betis vs Feyenoord: Fecha y hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Real Betis vs Feyenoord.

Real Betis vs Feyenoord: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Real Betis vs Feyenoord podrá verse a través de FOX One.

Partido: Real Betis vs Feyenoord

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja

Transmisión: FOX One

Así van Real Betis y Feyenoord tras la Jornada 2 de la Champions League

El Real Betis venció 3-2 al Porto en la Jornada 2 de la Champions League, dejando al equipo portugués sin puntos en el torneo.

Por su parte, Feyenoord también ganó en la pasada jornada derrotando al Como, llegando a tres unidades en la competencia.