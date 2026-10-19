Sabah vs Borussia Dortmund chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 10:45 horas por Fox One o HBO Max.
- Partido: Sabah vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Baku Olympic Stadium
- Transmisión: FOX One o HBO Max
Sabah vs Borussia Dortmund: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Sabah vs Borussia Dortmund.
Sabah vs Borussia Dortmund: A qué hora ver el partido de la Champions League
Será en punto de las 10:45 horas que se jugará el partido Sabah vs Borussia Dortmund de la Jornada 3 de la Champions League.
Sabah vs Borussia Dortmund: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Sabah vs Borussia Dortmund podrá verse a través de la señal de FOX One o HBO Max.
- Partido: Sabah vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Baku Olympic Stadium
- Transmisión: FOX One o HBO Max