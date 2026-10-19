PSG vs Barcelona chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13 horas por Fox One o HBO Max.

Partido: PSG vs Barcelona

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 20 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: FOX One o HBO Max

PSG vs Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: PSG vs Barcelona.

PSG vs Barcelona: A qué hora ver el partido de la Champions League

Será en punto de las 13 horas que se jugará el partido PSG vs Barcelona de la Jornada 3 de la Champions League.

PSG vs Barcelona: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido PSG vs Barcelona podrá verse a través de la señal de FOX One o HBO Max.