PSG vs Barcelona chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13 horas por Fox One o HBO Max.
- Partido: PSG vs Barcelona
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One o HBO Max
PSG vs Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: PSG vs Barcelona.
PSG vs Barcelona: A qué hora ver el partido de la Champions League
Será en punto de las 13 horas que se jugará el partido PSG vs Barcelona de la Jornada 3 de la Champions League.
PSG vs Barcelona: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido PSG vs Barcelona podrá verse a través de la señal de FOX One o HBO Max.
- Partido: PSG vs Barcelona
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One o HBO Max