Fenerbahce vs Slavia Praga chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 10:45 horas por Fox One o HBO Max.
- Partido: Fenerbahce vs Slavia Praga
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Chobani Stadyumu
- Transmisión: FOX One o HBO Max
Fenerbahce vs Slavia Praga: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Fenerbahce vs Slavia Praga.
Fenerbahce vs Slavia Praga: A qué hora ver el partido de la Champions League
Será en punto de las 10:45 horas que se jugará el partido Fenerbahce vs Slavia Praga de la Jornada 3 de la Champions League.
Fenerbahce vs Slavia Praga: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Fenerbahce vs Slavia Praga podrá verse a través de la señal de FOX One o HBO Max.
- Partido: Fenerbahce vs Slavia Praga
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Chobani Stadyumu
- Transmisión: FOX One o HBO Max