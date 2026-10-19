Fenerbahce vs Slavia Praga chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 10:45 horas por Fox One o HBO Max.

Partido: Fenerbahce vs Slavia Praga

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 20 de octubre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Chobani Stadyumu

Transmisión: FOX One o HBO Max

Fenerbahce vs Slavia Praga: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Fenerbahce vs Slavia Praga.

Fenerbahce vs Slavia Praga: A qué hora ver el partido de la Champions League

Será en punto de las 10:45 horas que se jugará el partido Fenerbahce vs Slavia Praga de la Jornada 3 de la Champions League.

Fenerbahce vs Slavia Praga: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Fenerbahce vs Slavia Praga podrá verse a través de la señal de FOX One o HBO Max.