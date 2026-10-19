Porto vs PSV chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Porto vs PSV
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estádio do Dragão
- Transmisión: Fox One o HBO Max
Porto vs PSV: Fecha del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Será el martes 20 de octubre de 2026 que se disputará el Porto vs PSV de la Jornada 3 de la Champions League.
Porto vs PSV: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Porto vs PSV.
Porto vs PSV: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Porto vs PSV podrá verse a través de Fox One o HBO Max.
- Partido: Porto vs PSV
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estádio do Dragão
- Transmisión: Fox One o HBO Max