Napoli vs Bodo Glimt chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Napoli vs Bodo Glimt
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Diego Armando Maradona
- Transmisión: Fox One o HBO Max
Napoli vs Bodo Glimt: Fecha del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Será el martes 20 de octubre de 2026 que se disputará el Napoli vs Bodo Glimt de la Jornada 3 de la Champions League.
Napoli vs Bodo Glimt: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Napoli vs Bodo Glimt.
Napoli vs Bodo Glimt: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Napoli vs Bodo Glimt podrá verse a través de Fox One o HBO Max.
- Partido: Napoli vs Bodo Glimt
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Diego Armando Maradona
- Transmisión: Fox One o HBO Max