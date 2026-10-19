Roma vs Slovan Bratislava chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Roma vs Slovan Bratislava

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 20 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Roma

Transmisión: Fox One o HBO Max

Roma vs Slovan Bratislava: Fecha del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Será el martes 20 de octubre de 2026 que se disputará el Roma vs Slovan Bratislava de la Jornada 3 de la Champions League.

Roma vs Slovan Bratislava: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Roma vs Slovan Bratislava.

Roma vs Slovan Bratislava: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Roma vs Slovan Bratislava podrá verse a través de Fox One o HBO Max.