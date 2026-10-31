Rayados vs Tijuana se miden en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 19 horas por ViX, YouTube y TUDN.

Partido: Rayados vs Tijuana

Fase: Jornada 15 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, YouTube y TUDN

Rayados vs Tijuana es uno de los cuatro partidos programados este sábado 31 octubre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Rayados es uno de los equipos que apuntan al título (Jafet Moz / Jafet Moz)

Rayados vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El sábado 31 de octubre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden Rayados vs Tijuana.

Rayados vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayados vs Tijuana.

Tijuana tiene una visita complicada en la cancha de Rayados (Joshua Hernandez / MEXSPORT)

Rayados vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El partido Rayados vs Tijuana podrá verse a través de la señal de ViX, YouTube y TUDN.