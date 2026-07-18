Rayados vs Santos juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es a favor del Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 18 de julio.

Rayados, con Matías Almeyda como su nuevo entrenador, es favorito para sumar sus primeros tres puntos en el Apertura 2026.

Rayados vs santos: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

El pronóstico para el Rayados vs Santos es una victoria para el Monterrey con marcador de 2-0 en la Jornada 1 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Rayados 2-0 Santos

Rayados vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Rayados vs Santos de la Jornada 1 de la Liga MX.

Rayados

Portero: Santiago Mele

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delanteros: Jesús Corona y Diego Rossi

Matías Almeyda es el nuevo entrenador de Rayados (ESPECIAL)

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Kevin Picón, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría y Haret Ortega

Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Javier Güémez, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude.

Delantero: Lucas Di Yorio

Rayados vs Santos: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Rayados vs Santos será uno de los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026 en la Liga MX.

El encuentro se jugará el sábado 18 de julio y se podrá ver en vivo a través de ViX, Canal 5 y TUDN.

Partido: Rayados vs Santos

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN



