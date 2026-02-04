Rayadas vs Tijuana cierran la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, el viernes 6 de febrero de 2026 a las 20 horas, tiempo del centro de México. Transmite ViX.
- Partido: Rayadas vs Tijuana
- Fase: Jornada 7 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX
Rayadas vs Tijuana: Día para ver el cierre de la Jornada 7 de Liga MX Femenil
El viernes 6 de febrero de 2026 se jugará el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Rayadas vs Tijuana.
Rayadas vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil
El partido Rayadas vs Tijuana inicia a las 20 horas, tiempo del centro de México.
La plataforma VIX transmitirá el partido Rayadas vs Tijuana de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.
¿Cómo llegan Rayadas y Tijuana a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?
Rayadas comparte con 16 puntos, el liderato de la Liga MX Femenil con América y Chivas luego de 6 jornadas disputadas.
Tijuana llega al partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil con 10 puntos en su cuenta, ocupando el noveno lugar en la tabla de posiciones.
Rayadas es la escuadra favorita para sumar las tres unidades en su cancha.