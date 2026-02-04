Rayadas vs Tijuana cierran la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, el viernes 6 de febrero de 2026 a las 20 horas, tiempo del centro de México. Transmite ViX.

Partido: Rayadas vs Tijuana

Fase: Jornada 7 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

Rayadas vs Tijuana: Día para ver el cierre de la Jornada 7 de Liga MX Femenil

El viernes 6 de febrero de 2026 se jugará el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Rayadas vs Tijuana.

Rayadas vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil

El partido Rayadas vs Tijuana inicia a las 20 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma VIX transmitirá el partido Rayadas vs Tijuana de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Partido: Rayadas vs Tijuana

Fase: Jornada 7 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

Rayadas vs Tijuana (@Rayadas)

¿Cómo llegan Rayadas y Tijuana a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Rayadas comparte con 16 puntos, el liderato de la Liga MX Femenil con América y Chivas luego de 6 jornadas disputadas.

Tijuana llega al partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil con 10 puntos en su cuenta, ocupando el noveno lugar en la tabla de posiciones.

Rayadas es la escuadra favorita para sumar las tres unidades en su cancha.