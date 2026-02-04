Tigres vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

Tigres vs Cruz Azul se verán las caras en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, el jueves 5 de febrero de 2026 a las 21 horas, tiempo del centro de México. Transmiten Fox One y Tubi.

El jueves 5 de febrero de 2026 se jugará el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Tigres vs Cruz Azul.

El partido Tigres vs Cruz Azul inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Las plataformas de Fox One y Tubi transmitirán el partido Tigres vs Cruz Azul de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul y Tigres se miden en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, partido al que llegan con realidades muy similares.

Cruz Azul pelea por los primeros puestos de la Liga MX Femenil con 11 puntos en séptimo lugar, mientras que, Tigres se ubica en la octava posición con las mismas 11 unidades.