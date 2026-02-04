FC Juárez vs América: A qué hora y dónde ver el partido de Liga MX Femenil.

FC Juárez vs América se enfrentan en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, el jueves 5 de febrero a partir de las 19:06 horas, tiempo del centro de México. Transmite Fox One.

Partido: FC Juárez vs América

Fase: Jornada 7 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 5 de febrero de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Benito Juárez

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan FC Juárez y América a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

FC Juárez y América se miden en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, partido al que llegan con realidades muy distintas.

América pelea por el liderato de la Liga MX Femenil con 16 puntos en el primer lugar, mientras que, FC Juárez se ubica en la décima posición con 10 puntos.