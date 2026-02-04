Necaxa vs Chivas se miden en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, el jueves 5 de febrero a partir de las 18 horas. Transmiten ViX y el canal de Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: Necaxa vs Chivas

Fase: Jornada 7 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 5 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX y canal de Youtube de la Liga MX Femenil

Necaxa vs Chivas: Día para ver el partido de Jornada 7 de la Liga MX Femenil

El jueves 5 de febrero de 2026 se jugará el partido de la Jornada 7 de la Liga MX, Necaxa vs Chivas.

Necaxa vs Chivas: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil

El partido Necaxa vs Chivas inicia a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX Femenil. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Necaxa vs Chivas: Canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Las plataformas de ViX y el canal de Youtube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Necaxa vs Chivas.

¿Cómo llegan Necaxa y Chivas a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Necaxa y Chivas se miden en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, partido al que llegan con realidades muy distintas.

Chivas pelea por los primeros lugares de la Liga MX Femenil con 16 puntos en el tercer lugar, mientras que, Necaxa se ubica en la última posición con 0 puntos.