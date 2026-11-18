Héctor Moreno mostró su respaldo a Rafael Márquez y al nuevo proceso de la Selección Mexicana, previo al partido ante Jamaica por los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

El exdefensor del Tricolor consideró que el encuentro representa una oportunidad importante para cambiar la imagen del equipo y comenzar a consolidar la idea futbolística del actual cuerpo técnico.

“Obviamente no es lo esperado, no es lo adecuado, pero hoy creo que tienen otra linda oportunidad de cambiar, de darle la vuelta y empezar o reiniciar con esta situación de Rafa, que tenemos plena confianza en él, en su staff”. Héctor Moreno, exjugador mexicano.

Héctor Moreno destaca la experiencia de Rafa Márquez

Héctor Moreno también destacó que Rafael Márquez conoce perfectamente las exigencias y la presión que implica dirigir a México, especialmente por su experiencia como futbolista en los escenarios más importantes del futbol internacional.

Además, reconoció que implementar una nueva propuesta futbolística requiere tiempo, particularmente cuando se trata de una selección nacional, donde los periodos de trabajo son limitados.

“Con el poco tiempo que tienen de trabajo, obviamente no es una excusa, todos sabemos lo que significa estar en Selección Nacional, pero de venir con Javier a un estilo que él manejaba y los jugadores están en el principio”. Héctor Moreno, exjugador mexicano.

Héctor Moreno confía en el conocimiento de Rafael Márquez

Héctor Moreno también resaltó la experiencia que Rafael Márquez adquirió durante su carrera, en la que trabajó con técnicos de gran trayectoria y aprendió diferentes conceptos futbolísticos.

“Creo que tiene una gran ventaja: tuvo grandísimos entrenadores a lo largo de su carrera, entonces todo ese conocimiento que él tendrá espero que lo pueda transmitir a los compañeros, a los jugadores”, concluyó el exdefensor de la Selección Mexicana.