Estados Unidos vs México y Canadá vs Panamá serán los cruces del Final Four de la Nations League, torneo que se reanudará en el mes de marzo de 2027.

Las semifinales del Final Four de la Nations League 2026-27 de la Concacaf se jugarán a partido único entre el 25 y el 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Final Four de la Nations League:

Estados Unidos vs México

Canadá vs Panamá

México derrotó a Jamaica para avanzar al Final Four de la Nations League. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Cómo se definió el Final Four de la Concacaf Nations League?

De acuerdo al reglamento de la Concacaf, el Final Four de la Nations League quedó definido según su desempeño en los cuartos de final quedando ordenados del primero al cuarto lugar.

Semifinal 1: Estados Unidos (1) vs México (4):

Estados Unidos avanzó como líder tras superar a Haití con un global de 8-0, mientras que México clasificó en cuarto puesto gracias al criterio de gol de visitante tras igualar 3-3 con Jamaica.

Semifinal 2: Canadá (2) vs Panamá (3):

Canadá aseguró el segundo lugar luego de vencer 7-3 a Guatemala. Panamá se quedó con el tercer sitio tras imponerse 2-0 a Curazao.

Fechas y sede del Final Four de la Concacaf Nations League

El Final Four de la Concacaf Nations League se jugará del jueves 25 de marzo al domingo 28 de marzo en Los Ángeles, California: