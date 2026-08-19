El cofundador de ESPN, Bill Rasmussen, murió este martes 18 de agosto luego de más de 10 años de vivir con Parkinson, cuya enfermedad degenerativa le fue diagnosticada en 2014.

Bill Rasmussen falleció a los 93 años de edad en su casa de Land O’ Lakes, Florida, dejando un legado en la televisión deportiva y en el consumo de contenidos relacionados con el deporte.

¿Quién fue Bill Rasmussen?

Bill Rasmussen fue un empresario, ejecutivo y pionero de la televisión deportiva en Estados Unidos, conocido principalmente por ser cofundador de ESPN junto con su hijo Scott Rasmussen y Ed Eagan.

La idea de Bill Rasmussen de crear una cadena dedicada exclusivamente a los deportes, transformó la televisión por cable. ESPN comenzó transmisiones el 7 de septiembre de 1979.

¿Quién fue Bill Rasmussen? (Getty Images)

¿Qué edad tenía Bill Rasmussen?

Al momento de su muerte, Bill Rasmussen tenía 93 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Bill Rasmussen?

Dado que Bill Rasmussen nació el 15 de octubre de 1932, su signo zodiacal es Libra.

¿Bill Rasmussen estaba casado?

Bill Rasmussen estuvo casado con Lois Rasmussen desde 1948, pero murió antes que él.

¿Bill Rasmussen tenía hijos?

Entre los hijos de Bill Rasmussen se encuentra Scott Rasmussen, quien participó con él en la creación de ESPN.

¿Quién fue Bill Rasmussen? (Especial)

¿Qué estudió Bill Rasmussen?

Bill Rasmussen estudió Economía en DePauw University, donde obtuvo su licenciatura en 1954. Posteriormente, cursó una maestría en Administración de Empresas en Rutgers University.

¿Cuál fue la trayectoria de Bill Rasmussen?

Antes de crear ESPN, Bill Rasmussen trabajó en ventas y marketing para Westinghouse y fundó una empresa de servicios publicitarios, aunque su verdadera pasión estaba en los deportes.

En 1962, comenzó a trabajar en la radio WTTT-AM, en Massachusetts, donde creó una red radiofónica para transmitir partidos de futbol americano y basquetbol de la Universidad de Massachusetts.

Bill Rasmussen llegó a ser director deportivo durante ocho años en WWLP-TV y director de noticias. En 1974 se incorporó a los New England Whalers como director de comunicaciones.

Después de ser despedido de los Whalers en 1978, Rasmussen comenzó a desarrollar junto con su hijo Scott la idea de crear una cadena de televisión dedicada a transmitir deportes durante todo el día.

La idea surgió durante una conversación entre ambos mientras estaban atrapados en el tráfico. En poco más de un año consiguieron financiamiento, derechos deportivos, espacio satelital y anunciantes.

El resultado fue ESPN, que salió al aire el 7 de septiembre de 1979. La cadena se convirtió en pionera de la televisión deportiva las 24 horas y cambió la forma de consumir deportes en televisión.

¿Quién fue Bill Rasmussen? (Rich Arden / ESPN via AP)

Aunque fue una pieza fundamental en la creación de ESPN, Rasmussen dejó de tener el control de la compañía en 1980, después de la entrada de nuevos inversionistas.

También escribió libros sobre la creación de ESPN y continuó dando conferencias sobre emprendimiento. En 2025 ingresó al Sports Broadcasting Hall of Fame, como reconocimiento a su contribución a la industria.