Bill Rasmussen, cofundador de ESPN, murió este martes 18 de agosto a los 93 años de edad, dejando un legado en la televisión deportiva y en el consumo de contenidos relacionados con el deporte.

De acuerdo con la información, Bill Rasmussen murió en su casa de Land O’ Lakes, Florida, debido a complicaciones derivadas del Parkinson, cuya enfermedad degenerativa le fue diagnosticada en 2014.

Confirman muerte de Bill Rasmussen, cofundador de ESPN, a los 93 años

A través de redes sociales, ESPN confirmó la muerte de Bill Rasmussen, una de las figuras clave detrás de la creación de la cadena especializada en deportes que transformó la industria de la televisión por cable.

Muere Bill Rasmussen, cofundador de ESPN, a los 93 años (Captura de pantalla)

Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, calificó a Bill Rasmussen como “un hombre extraordinario”, cuya pasión llevo a la construcción de la televisora:

“Bill fue un hombre extraordinario: un visionario y un innovador que concibió la idea de una cadena totalmente dedicada a los deportes. Sencillamente, ninguno de nosotros estaría aquí hoy si no fuera por la pasión de Bill y todo el arduo trabajo y el espíritu emprendedor que puso en la construcción de ESPN a finales de la década de 1970, aspectos clave de la cultura de nuestra empresa que aún perduran hasta el día de hoy”. Jimmy Pitaro

Muere Bill Rasmussen, cofundador de ESPN, a los 93 años (ESPN)

ESPN comenzó sus transmisiones el 7 de septiembre de 1979. La primera emisión de SportsCenter estuvo a cargo de George Grande y posteriormente se transmitió el primer evento deportivo en vivo de la cadena.

Aunque Bill Rasmussen dejó la compañía poco después de su lanzamiento, su idea continuó creciendo hasta convertir a ESPN en uno de los principales referentes mundiales de la televisión deportiva.

En 2014, Rasmussen fue diagnosticado con Parkinson aunque fue hasta 2019 que hizo pública su condición. A pesar de haberse alejado de la dirección de ESPN, la cadena volvió a reconocer su papel como fundador.

El legado de Bill Rasmussen fue reconocido recientemente en 2025, cuando ingresó al Sports Broadcasting Hall of Fame, distinción que destacó su influencia en la industria de las transmisiones deportivas.