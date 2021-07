México.- Rogelio Romero comenzó con el pie derecho su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio al vencer al croata Luka Plantic por decisión dividida.

Es por ello que ahora Rogelio Romero, de 26 años, deberá enfrentar al cubano Arlen López en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Rogelio Romero no es un improvisado pese a su juventud, ya que con tan sólo 17 años se convirtió en campeón nacional .

Cabe señalar que Rogelio Romero dio sus primeros pasos boxísticos en Ciudad Juárez , inspirado por su padre, quien fue pugilista profesional.

“Comencé a los 14 años, en Ciudad Juárez, inicié más que nada por mi papá, él fue profesional y lo vi pelear, me tocó verlo unas cuatro o cinco veces aquí, en México, de ahí me llamó la atención pelear; a los 15 años tuve mi primera olimpiada en Guadalajara 2010, en Puebla 2012 fui campeón nacional y a partir de ahí me convocaron como seleccionado nacional”.

Rogelio Romero