Roberto Carlos, una de las estrellas del futbol mundial, ha sido noticia por su reciente ingreso al hospital por problemas en el corazón.

Es por ello que aquí te contamos más sobre la vida de Roberto Carlos, exfutbolista del Real Madrid y leyenda del futbol de Brasil.

Roberto Carlos (David Leah / MEXSPORT)

¿Quién es Roberto Carlos?

Roberto Carlos es una figura histórica del futbol brasileño que marcó época por su potencia, técnica y estilo ofensivo desde la banda izquierda.

Su carrera quedó ligada al Real Madrid, donde fue parte de una generación dominante en Europa, y a la Selección de Brasil, con la que logró levantar la Copa del Mundo en 2002.

¿Qué edad tiene Roberto Carlos?

Nacido el 10 de abril de 1973, Roberto Carlos tiene actualmente 52 años, y ahora su vida está lejos de las canchas de futbol.

¿Roberto Carlos tiene esposa?

Roberto Carlos no mantiene actualmente una relación matrimonial.

A inicios de 2025 se confirmó su separación de Mariana Luccon, su segunda esposa, con quien estuvo casado durante varios años, y desde entonces no se le conoce una nueva pareja formal.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Carlos?

Roberto Carlos nació el 10 de abril de 1973, una fecha que lo ubica bajo el signo de Aries. Dentro de la astrología, este signo se asocia con personalidades directas, intensas y de carácter fuerte.

¿Roberto Carlos tiene hijos?

La vida personal de Roberto Carlos también ha sido amplia fuera del futbol. El exlateral brasileño es padre de 11 hijos, fruto de relaciones con siete mujeres distintas.

¿Qué estudió Roberto Carlos?

En el caso de su formación académica, no existen registros públicos que indiquen que Roberto Carlos haya cursado estudios formales. Criado en un entorno humilde, su camino estuvo marcado desde muy joven por el futbol.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Roberto Carlos?

La carrera de Roberto Carlos arrancó en Brasil a inicios de los noventa y rápidamente tomó velocidad hasta instalarlo en la élite mundial.

Tras consolidarse en Palmeiras y una breve escala en Italia, encontró su lugar en el Real Madrid, donde se convirtió en referencia durante más de una década por su impacto constante desde la banda izquierda.

El cierre de su etapa como futbolista lo llevó por Turquía, Rusia, Brasil y hasta la India, mientras que con la selección brasileña se convirtió en leyenda.

Ya retirado, su vínculo con el futbol se mantiene desde un rol de embajador del equipo merengue y participa en encuentros de leyendas.

Roberto Carlos fue hospitalizado por problemas en el corazón

Este 31 de diciembre se confirmó que Roberto Carlos fue ingresado de emergencia en un hospital de São Paulo, luego de que un chequeo médico derivara en una alerta mayor.

El exlateral acudió por un problema en la pierna, pero los estudios revelaron una complicación cardíaca que obligó a intervenirlo de inmediato.

Fue sometido a un procedimiento para colocarle un catéter que se extendió más de lo previsto, aunque con resultado favorable.