Nick Kyrgios es un tenista australiano que ha destacado por su talento convirtiéndose en el número 13 del mundo, pero ¿qué más se sabe de él?

Te compartimos todo lo que se sabe de Nick Kyrgios con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Nick Kyrgios?

Nick Kyrgios es un tenista nacido en Canberra, Australia, cuyo nombre de nacimiento es Nicholas Hilmy Kyrgios y quien tiene ascendencia griega y malaya.

El tenista siempre ha destacado por su talento desde corta edad, siendo con 19 años que logró entrar en el top 50 del ranking del mundo, con el número 13.

El padre de Nick Kyrgios es Giorgos y su madre, Norlaila. Asimismo, tiene dos hermanos cuyos nombres son Christos y Halimah, sin embargo, únicamente él se dedica al deporte.

Mamá de Nick Kyrgios, Norlaila y su papá Giorgos.

A los 16 años Nick Kyrgios comenzó a jugar tenis de forma regular cuando un año atrás ganó su primer título individual en la categoría junior, siendo en 2013 cuando debutó de forma profesional a los 18 años con su registro en la Asociación de Tenistas Profesionales y más órganos oficiales.

Nick Kyrgios ha sumado a su carrera como tenista encuentro individuales con profesionales como Rafael Nadal, Richard Gasquet, Roger Federer y Novak Djokovic.

¿Qué edad tiene Nick Kyrgios?

Nick Kyrgios tiene 31 años de edad, pues nació el 27 de abril de 1995.

¿Quién es la esposa de Nick Kyrgios?

Nick Kyrgios no tiene esposa.

Nick Kyrgios, tenista australiano.

¿Qué signo zodiacal es Nick Kyrgios?

Nick Kyrgios es del signo zodiacal de Tauro, pues nació un 27 de abril.

¿Cuántos hijos tiene Nick Kyrgios?

Nick Kyrgios no tiene hijos.

¿Qué estudió Nick Kyrgios?

Nick Kyrgios estudió en Radford College, así como en Daramalan College y en el Australian Institute of Sport con beca.

Nick Kyrgios, tenista australiano.

¿En qué ha trabajado Nick Kyrgios?

Nick Kyrgios es tenista profesional.

En ocasiones ha sido comentarista deportivo.

Nick Kyrgios, tenista australiano.

Nick Kyrgios también es fundador de la Fundación Nick Kyrgios, que está enfocada en apoyar a las infancias desfavorecidas mediante el deporte.

El tenista también es inversionista en distintas marcas como South East Melbourne Phoenix, Miami Pickleball Club, Stryda Brewing Co. entre otras.