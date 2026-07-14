Te contamos quién es Josué Caicedo, joven futbolista de Ecuador.

La carrera de Josué Caicedo se encuentran en ascenso, ya que llega al Barça Atlétic.

¿Quién es Josué Caicedo?

Josué Javier Caicedo Porozo es un futbolista de Ecuador que juega como extremo izquierdo.

Josué Caicedo, futbolista de Ecuador (@josue_caice26 / Instagram)

¿Cuántos años tiene Josué Caicedo?

Josué Caicedo tiene 18 años. Nació el 24 de septiembre de 2007 en Guayas, Ecuador.

¿Quién es la esposa de Josué Caicedo

Josué Caicedo no ha hecho pública ninguna relación sentimental.

Josué Caicedo, futbolista de Ecuador (@josue_caice26 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Josué Caicedo?

Josué Caicedo pertenece al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Josué Caicedo?

Josué Caicedo no tiene hijos.

Josué Caicedo, futbolista de Ecuador (@josue_caice26 / Instagram)

¿Qué estudió Josué Caicedo?

Josué Caicedo no cuenta con estudios universitarios, desde muy joven se ha dedicado al fútbol.

Josué Caicedo, futbolista de Ecuador (@josue_caice26 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Josué Caicedo?

La carrera de Josué Caicedo comenzó a ser sobresaliente desde categorías inferiores.

El futbolista sorprendería en la victoria de la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito contra el Club Always Ready en la presentación anual del equipo.

Su debut oficial llegaría el 20 de febrero 2026 en la LigaPro Serie A contra Orense.

Con el paso de los partidos, Josué Caicedo sorprendió por su calidad futbolística y explosividad en el campo de juego.

Por lo que llegó a un acuerdo en junio 2026 para ser cedido al FC Barcelona, inicialmente para jugar en el equipo B.