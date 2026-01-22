Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 16 años de edad, irá al Viejo Continente para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid.

Esto debido a la buena relación que existe entre el Atlético de Madrid y el Atlético de San Luis, éste último en el que milita Emiliano Muñoz.

El delantero mexicano llega a la categoría Cadente A del Atlético de Madrid, un club de la cantera que compite en la máxima categoría juvenil de la Comunidad de Madrid con jugadores de 15 y 16 años de edad.

¿Quién es Emiliano Muñoz? El delantero mexicano que a los 16 se irá al Atlético de Madrid

Emiliano Muñoz tiene 16 años de edad y es catalogado como una joven promesa de la Liga MX y ya es contemplado en Selecciones Menores.

Emiliano Muñoz estuvo en la categoría Sub-15 y en otras divisiones como la Sub-17 y la Sub-19. En 2024, Madrid se lo llevó dos semanas para tenerlo en un campamento para observarlo.

El jugador llamó la atención del conjunto colchonero luego de anotar 25 goles en sus 47 partidos con el Atlético de San Luis.

🚨 EXCL | 🛬🇪🇸 Atlético de Madrid ha fichado al delantero Emiliano Muñoz (16)



El goleador mexicano deja las básicas de San Luis tras 47 partidos y 25 goles



Seleccionado mexicano sub15 🇲🇽 pic.twitter.com/bnL1mV2Huf — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) January 21, 2026

¿Qué edad tiene Emiliano Muñoz?

Emiliano Muñoz nació el 11 de enero de 2010 y se desempeña como delantero. Actualmente tiene 16 años de edad.

¿Emiliano Muñoz tiene esposa?

Debido a que Emiliano Muñoz tiene 16 años de edad, el futbolista mexicano no tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Emiliano Muñoz?

Emiliano Muñoz es Capricornio, debido a que nació el 11 de enero.

¿Emiliano Muñoz tiene hijos?

El jugador mexicano no tiene hijos, ya que es menor de edad, por lo que no se tiene registro de que tenga hijos.

¿Qué estudió Emiliano Muñoz?

El futbolista cursó sus estudios en el Colegio Motolinía y surgió de la primera generación de la Escuela de Futbol Potosina Brujas Soccer para posteriormente integrarse a la Sub-14 del Atlético de San Luis, donde inició su proceso formativo dentro del futbol profesional.