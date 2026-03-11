El Niño Hamburguesa es un luchador mexicano que es parte de la empresa Triple A, compañía que fue comprada por la World Wrestling Entertainment (WWE) el año pasado.

El Niño Hamburguesa habría sido despedido de la Triple A tras un incidente con un aficionado en un evento de la empresa, pues el luchador terminó golpeándolo, aunque usuarios reportan que fue provocado por el fanático.

¿Quién es el Niño Hamburguesa?

Iván Flores nació en México un 30 de enero de 1996, aunque su nombre como luchador profesional es Niño Hamburguesa.

Niño Hamburguesa es conocido por haber trabajado para Triple A, donde fue Campeón Mundial en Parejas Mixtas de AAA con la luchadora Big Mami.

¿Qué edad tiene el Niño Hamburguesa?

El Niño Hamburguesa nació el 30 de enero de 1996, por lo que tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa del Niño Hamburguesa?

El luchador Niño Hamburguesa no suele compartir mucho sobre su vida privada, pero se le han conocido romances con Big Mami y Jessy Ventura, ambas luchadoras.

¿Qué signo zodiacal es el Niño Hamburguesa?

El Niño Hamburguesa nació el 30 de enero, por lo que su signo zodiacal es Acuario, caracterizado por ser creativos humanitarios, líderes potenciales y valoran mucho su libertad.

Reportan que Triple A despidió al Niño Hamburguesa por golpear a fan. (captura)

¿Niño Hamburguesa tiene hijos?

Debido a que no comparte información sobre su vida privada, se desconoce si el Niño Hamburguesa tiene hijos.

¿Qué estudió el Niño Hamburguesa?

Niño Hamburguesa no realizó estudios académicos formales destacados, ya que enfocó su vida en la lucha libre desde los 12 años, entrenando en el circuito independiente y en la empresa DTU (Desastre Total Ultraviolento).

Logros del Niño Hamburguesa

Estos son los logros que ha tenido el Niño Hamburguesa a lo largo de su carrera.