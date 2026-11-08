Querétaro vs Puebla se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 8 de noviembre a las 18 horas por Fox One.

  • Partido: Querétaro vs Puebla
  • Fase: Jornada 16 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corregidora
  • Transmisión: Fox One

Querétaro vs Puebla es uno de los dos partidos programados este domingo 8 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.

Querétaro vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El domingo 8 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Querétaro vs Puebla.

Querétaro vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Querétaro vs Puebla.

Querétaro vs Pueblaa: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El partido Querétaro vs Puebla podrá verse a través de la señal de Fox One.

  • Partido: Querétaro vs Puebla
  • Fase: Jornada 16 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corregidora
  • Transmisión: Fox One