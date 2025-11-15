Audi Crooks se ha convertido en la sensación del basquetbol en Estados Unidos. La jugadora colegial de Iowa State conocida como “Lady Shaq” rompió recientemente un récord que estaba establecido desde 1984 toda vez que hizo 43 puntos, siete rebotes y dos asistencias, todo eso en un lapso de 20 minutos.

Pese a ese logro en el partido de Iowa State vs Valparaiso, Audi Crooks resaltó la labor de equipo y de su compañera Addy Brown por haber llegado a mil puntos en su carrera. Aunado a eso, “Lady Shaq” confesó que, para ella, el juego no se trata de los logros personales, sino de lo que construye en el camino junto con sus compañeras de equipo en el basquetbol colegial de los Estados Unidos.

“En primer lugar, creo que es más importante felicitar a mi compañera Addy Brown por sus mil puntos en su carrera. Así que eso es lo primero que hay que reconocer. Pero en realidad no se trata de los galardones ni de los récords. Por supuesto, es un honor formar parte de la historia de la universidad, pero se trata de quiénes lo lograron conmigo. No se trata del destino, sino del camino, así que estoy increíblemente agradecida de estar rodeada de gente tan maravillosa”, dijo Crooks, quien además de todo, reveló que ese partido histórico para ella fue complicado porque lo jugó enferma.

“Para mí, esto fue como el ‘Flu Game’ (partido de la gripe) de Michael Jordan... No me sentía nada bien. Así que esto fue una sorpresa. No me lo esperaba, pero aprovechamos lo que nos dieron”, sentenció.

¿Quién es Audi Crooks?

Audi Crooks es la sensación del basquetbol en Estados Unidos, juega en la Universidad de Iowa State y acaba de implantar un nuevo récord de puntos en su categoría con 43, mismos que consiguió en un lapso de 20 minutos.

Lo de Audi Crooks anoche, en sólo 20', son números de otro planeta:



🏀 43 Ptos

🏀 7 Reb

🏀 2 Asist

🏀 18/23 FG



¿Qué edad tiene Audi Crooks?

Audi Crooks tiene 20 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Audi Crooks?

Al haber nacido un 13 de diciembre, se puede decir que el signo zodiacal de Audi Crooks es sagitario.

¿Quiénes son los papás de Audi Crooks?

Jimmie Crooks y Michelle Vitzthum son los padres de Audi Crooks.

¿Quiénes son los hermanos de Audi Crooks? La sensación del basquetbol en Estados Unidos

No hay información pública con respecto a si Audi Crooks, la nueva sensación del basquetbol en Estados Unidos, tiene hermanos.

¿Quién es la pareja de Audi Crooks? La sensación del basquetbol en Estados Unidos

No hay información pública con respecto a si Audi Crooks, la nueva sensación del basquetbol en Estados Unidos, tiene pareja.

¿Tiene hijos Audi Crooks? La sensación del basquetbol en Estados Unidos

Audi Crooks, la nueva sensación del basquetbol en Estados Unidos, no tiene hijos.

¿En qué equipos ha jugado Audi Crooks?

Audi Crooks actualmente juega para la Universidad de Iowa State y espera seguir su carrera en el profesionalismo con algún equipo de la WNBA.